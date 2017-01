EL CINE LATINOAMERICANO ESTA DE FIESTA Y CHILE SU ANFITRION

El Festival de Cine Internacional de Viña del Mar, que crece como las onduladas y espumosas olas del Océano que baña sus costas, inició su Vigésima Edición con la presentación de la película argentina "El Frasco", de Alberto Lecchi, ante actores de Hollywwod especialmente invitados para la ocasión.



Este es uno de los festivales más importantes del continente y transforma por algunos días a Viña del mar en la capìtal del cine latinoamericano, bañando con cálidas aguas cinéfilas a un público calurosamente inquieto.

En su ceremonia inaugural, encabezada por el Director General del festival, el cineasta Edgardo Viereck, participaron la Ministra de Cultura de Chile, Paulina Urrutia, y el productor, director y actor norteamericano de origen mexicano Edward James Olmos, "la voz latina de Hollywood".

El mítico festival viñamarino, que ya entra en sus 20 años, ofrecerá en esta ocasión más de 300 horas de cine, divididas en 32 películas extranjeras, destacando la presencia de importants obras procedentes de países como Argentina, Brasil y España.

Chile, país donde crece paulatinamente la cantdad de filmaciones anuales, presentará ocho títulos en competencia.

Ademas, ha despertado también un particular interés una innumerable serie de cortometrajes y documentales que figuran en la nutrida programación del festival.

Para que el inicio de tan importante cita cinematográfica fuese especial, en la jornada inaugural se exhibió "El Frasco", película dirigida por el Argentino Alberto Lecchi y protagonizada por Leticia Bredice(que antes actuó en "Nueve Reinas") y por Darío Grandinetti (actor principal de "Hable con ella"), uno de los grandes actores argentinos de la actualidad.



La trama resulta interesante y divertida.



Pérez, el protagonista central, viaja ensimismado por ese "frasco", pero en un descuido, se le cae y se rompe. No puede creer su torpeza. Necesita quedar bien con Romina y se le ocurre una absurda solución. Esto da comienzo a una historia de amor muy especial entre dos personajes tan particulares "que hace que aún el peor de los conflictos nos arranque una sonrisa".



Con estas palabras su director Alberto Lecchi nos introduce en el contenido del filme inaugural, que narra la historia de Pérez, un hombre metódico, serio y tímido, conductor de un bus íntercomunal, y de Romina, una maestra de escuela, solitaria pero muy atractiva, que son capaces de enamorar, dejando de lado los artificios más comunes, sin clichés y métodos efectistas.



Acá no existen rosas rojas, barras de chocolates, solo silencios incomprendidos y palabras equivocadas, pero la necesidad de estar con el otro, sentirte acompañado, puede hacer dejar de lado los mas profundos miedos.



Cuando el entorno denosta, dice palabras a tu espalda, no mires hacia atrás y deja que tu vida siga porque en medio del camino te encontraras con sorpresas capaces de tomar tu casa rodante, tus sueños en movimientos y trasladarlos donde nadie tiene pensado ir, viajar al otro lado del arcoiris.



Si te dicen "mudo", no eres comprendido, y tus actos son erróneos, por el solo hecho de no querer defraudar a nadie, menos a la única persona que es capaz de interesarse en tu silencio, no corras, toma un alto en el camino, devuélvete y ve a buscarla, que tu mundo cambiara, se transformara en un paraíso.



Las enseñanzas de la película argentina son muchas.



Pocos films están protegidos por un recipiente, por un "frasco..." Sencillo, sin grandes adornos y pretensiones, pero que nos hace viajar por caminos y paisajes íntimos de dos personajes solitarios, extraños, pero capaces de enamorar, emocionar, y sacar una carcajada.



Emocionar y hacer reir, esto es lo que logra un festival de cine, abriendo los corazones y dejarnos capturar por la emoción de una historia bien hilvanada.



¡ Luz, Cámara, Acción...!



Durante una semana los protagonistas serán los actores, directores, cineastas en general y el público amante del celuloide.



