Chile: Un mismo Cine

Estudios tras estudios, estadísticas tras estadísticas, cifras tras cifras, tratan de revelar el comportamiento del espectador nacional, frente a las diversas ofertas cinematográficas locales.



El éxito y el fracaso comercial de los films Chilenos, se debe a un aspecto publicitario, la calidad de los actores, (pero si son rostros de alguna multitienda), esto también suma al hacer un balance, pero creo que hay algo mas allá, los guiones son la base de las películas, y es aquí donde nos encontramos con las temáticas... aquellos elementos que componen una historia, los que le dan el sazón, condimentan a un delicioso plato cinematográfico.



Hagamos un pequeño ejercicio; Revisemos las películas con mas alto publico en los últimos 10 años... comencemos....

primero tendremos que mencionar al Chacotero sentimental, sexo con amor y Radio Corazón , sigamos..... de estas tres películas saquemos las temáticas centrales:



1-Chacotero sentimental: Infidelidad

Humor

Sexo



2-Sexo con amor: Infidelidad

Humor

Sexo



3-Radio corazón: Infidelidad

Humor

Sexo.



Acabamos de encontrar la formula perfecta para el éxito de taquilla, a cortar boletos, y a llenar salas, que este cine se expandirá, someterá a la conciencia culposa y nos burlaremos, de nuestra realidad. Para que sociólogos, sicólogos y libros de auto-ayuda si estas películas son realmente

“Una terapia masiva”.



Bajo este planteamiento, podremos sacar varias conclusiones.... es el espectador el que quiere ver este tipo de películas, somos nosotros, los que las convertimos en fenómenos comerciales, lo que no esta mal, si eres capaz de soslayar este mundo imaginario y tus exigencias creativas.



Seamos honestos dejemos de una vez por todas el doble discurso, no llenamos salas para ver la historia de una familia en la casa de veraneo justo en semana santa (“sagrada familia”), o la historia de dos personas ajenas en la habitación de un motel (“en la Cama”).



Estas películas pasan sin penas ni glorias, no alcanzan a recaudar el suficiente dinero, para salvar la producción, pero les cuento en secreto, es este tipo de cine el que gana festivales, el que esta entre las mas premiadas, y son la cara visible de chile, el cine chileno, ante el mundo.



Los invito a descubrir un nuevo mundo, un cine ubicuo, cuando se nos presente una película que no tengan gigantografias en las calles, que las criticas no la tomen en cuenta, no dude en decir “ esta película tengo que ir a ver” porque le aseguro que cambiara sus gustos y sus exigencias cinéfilas, será su redención.