"FUNCION DE GALA"

Clara y Alba parecen nombres mágicos de mujeres mágicas que anuncian la suave claridad del amanecer, pero estas dos mujeres son de “película” y son dos vengadoras que buscan la justicia contra sus violadores en un film que impactó en el corazón del Vigésimo Festival Internacional de Viña del Mar, “Función de Gala”.



En el marco del festival, uno de los más importantes de América Latina, se está exhibiendo una serie de interesantes películas que han estremecido la conciencia de los espectadores, pero la obra chilena "Función de Gala", dirigida por Gregory Cohen, surgió con la luminosidad propia de un rubí, diamante entre los diamantes, dando un particular brillo a la cita.



“Función de Gala”, es de esas películas que tienen todo lo que quieres que tenga una película de calidad, dejando entre el público la convincente sensación de que aun no lo ha visto todo en la magia del cine.



Con el fondo musical de diversas áreas de óperas, Clara y Alba deciden ejecutar con decisión su venganza contra dos hombres que 20 años antes las violaron dejándoles una huella de imborrable y dolorosa humillación en sus memorias. Para cumplir con sus objetivos, Clara y Alba cuentan con la ayuda de una enfermera y de dos guardias.



Durante la atractiva trama, las principales protagonistas invitan a familiares de sus ahora “víctimas” como testigos de un rito vengativo muy coherente a la violación: la castración de sus victimarios.



El celuloide nos sorprende día a día, y el cineasta chileno Gregory Cohen es uno de sus mejores exponente en América Latina, pues ésta es una de las mejores películas del festival viñamarino, pues hay que buscar detenidamente en la historia, en los anales cinematográficos, para encontrar –quizá si quizá no- algunos filmes donde los personajes no vociferen ninguna palabra, no discurseen, donde nuestros oídos se deleiten incluso con silencios incómodos. Si a toda esta ecuación se le agrega una sinfonía clásica perfecta, es ópera.



Cine de calidad, simplemente.



Si eres mujer y la venganza es tu motor, es ésta la película que andabas buscando: mujeres violadas en su infancia y un elegante resarcimiento torturarán la conciencia masculina, castrarán metódicamente y de forma elegante al espíritu bañado en sangre.



La femeneidad se ha tomado el cine.



Si tienes "miedo" de presenciar la cruda realidad de "Función de Gala" corre a la sala comercial más cercana de tu ciudad, que allí, el famoso cineasta Steven Spielberg te estará esperando con los brazos abiertos, para cegarte y mostrarte un cine mas superficial, más comercial, pero sin poesía.



En conversación exclusiva con EUROLATINNEWS, el guionista y director de Función de Gala", Gregory Cohen, nos confía en Viña del Mar las grandes expectativas que su film proyecta tanto en festivales de cine y salas “underground” como en las llamadas salas de "cine arte", que es el único camino que debe seguir, ya que la sociedad comercial aun no está apta para afrontar sus verdades y menos aun sus traumas viriles.



Cuando escuchen hablar de la película "Función de Gala" atrévanse, den un paso adelante, búsquenla en los cines o en la red, descárguenla, comprenla, que se encontrarán con una experiencia interesante.



¡ Una joya del cine moderno !..



