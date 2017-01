Meirelles presenta " A ciegas"

La semana pasada estuvo en Madrid el director brasileño Fernando Meirelles, autor de Ciudad de Dios o El jardinero fiel, para presentar su última película, A ciegas, adaptación de la famosa novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Acompañado por el escritor, Premio Nobel de Literatura 1998, el director ofreció una rueda de prensa en el que entre otras cosas, habló del respeto y presión que sintió ante el reto de trasladar a la gran pantalla una obra de tanto valor e importancia.



Meirelles, con estudios de Arquitectura y que trabajó durante sus primeros años en publicidad, reveló algunos de los secretos acerca de su metodología de trabajo. El brasileño acostumbra a trabajar con tres cámaras a la vez, cubriendo los diferentes puntos de vista de cada escena y sin necesidad de realizar cortes, facilitando así la tarea del actor, que dispone de mayor libertad de movimientos y puede meterme más profundamente en el papel. De esta manera, la película se decide en la sala de montaje, en donde es posible escoger entre las diversas posibilidades y en donde no existe ya la presión y las prisas propias de un rodaje cinematográfico.



En cuanto al trabajo con los actores, el director de Ciudad de Dios confesó disfrutar con el proceso de creación junto a sus intérpretes, a pesar de no ser demasiado partidario de los ensayos, especialmente en las escenas más emocionales, pues, en su opinión, el actor pierde frescura y espontaneidad en la composición de su personaje. Saramago decidió escribir Ensayo sobre la ceguera sin otorgar un nombre propio a ninguno de los personajes, confiando en que la mera descripción de sus características y sus acciones bastaría para distinguir a unos de otros, enfatizando así además el carácter anónimo y a la vez universal de todos ellos.





La esposa del médico, interpretado por Julianne Moore, es el único personaje en la historia que, sin motivo aparente ni explicación alguna, conserva la capacidad de ver, no pierde la vista. Intentando proteger a su marido, finge su propia ceguera para permanecer a su lado y cuidar de él. La mujer del médico simboliza la responsabilidad, la obligación moral de utilizar el poder de modo coherente. Alguien a quién, en un principio, tan sólo le importa el bienestar de su marido pero que pronto comprende que debe velar por todos los que están a su alrededor, que una persona tiene también responsabilidades para con los demás, hacia el mundo en el que vivimos y hacia lo que hacemos en él. El personaje interpretado por Moore no es una heroína, es una persona normal y corriente, con sus imperfecciones y sus miedos, cuya capacidad de ver le va aislando poco a poco, pero también es lo que finalmente provoca que se convierta en una líder, llevándole a situaciones en las que descubrirá su lado más oscuro pero también una fortaleza desconocida para ella hasta el momento.



Al principio de la historia, el médico (Mark Ruffalo), debido a su profesión y a su costumbre de llevar siempre la voz cantante, se convierte en el líder de los afectados por la epidemia, sintiéndose de alguna manera responsable del resto y demostrando una gran fortaleza física. Poco a poco, sin embargo, las circunstancias van cambiando y la desesperación y la impotencia provocan que comience a derrumbarse, haciéndole comprender que ni él ni su mujer son como pensaba que eran.



La brasileña Alice Braga da vida a la chica de las gafas oscuras, una joven reservada, aparentemente fría, con un carácter algo brusco y de la que el espectador apenas conoce datos. Vive su vida con libertad y suele acostarse con los hombres por placer o por dinero. Como para muchos otros, la ceguera acaba convirtiéndose finalmente en su salvación. El contacto con el personaje más indefenso de la historia, el niño que ha perdido a su madre en medio del caos de la epidemia, provoca que el personaje de Braga se vuelve poco a poco más humana, más amable, aprendiendo a ver más en el interior de las personas. Para Fernando Meirelles, “debido a su ceguera, la chica de las gafas oscuras aprende a ver.”



El hombre de la venda negra, al que da vida Danny Glover y que Meirelles considera el alter ego de Saramago, es un anciano con problemas de visión que tan sólo puede ver por un ojo al tener cataratas en el otro. Esta situación, que le da ventaja sobre “los nuevos ciegos” al conocer mejor ese mundo, le permite también estar más atento a su mundo interior, reflexionar y comprender mejor el caos en el que se ha sumado el país.



El personaje interpretado por Gael García Bernal es el que más variaciones presenta respecto a la novela original. Meirelles y su guionista, Don McKellar, decidieron rejuvenecer al personaje y darle el papel a un actor con un rostro, a priori, simpático para el espectador, reduciendo el nivel de maldad del personaje, presentándolo simplemente como un oportunista, un superviviente, un niño grande con una pistola como juguete. Alguien con un poder que no debería poseer, una persona pragmática que poco a poco se va corrompiendo y que no duda en abusar de ese poder y pasar por encima del resto para conseguir sobrevivir.



Por Rosa Cabrera Diez, corresponsal en España.

