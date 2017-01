Andrés Duque y Samuel Martín debutan con una película de cine negro en la que un delincuente de poca monta consigue convertirse en el ayudante de un importante narcotraficante gallego.



Todo comienza cuando Sebas sale de la cárcel. Tras atacar y robar a su tía, su tío lo mete en un autobús con dirección a Galicia. Allí, Sebas conoce al señor Regueira, un gran hombre de negocios con una vida como la que él sueña. A través de uno de los trabajadores de la empresa de Regueira descubre que todo ese dinero no proviene sólo del marisco, sino que dicho negocio es sólo una tapadera para traficar con cocaína. Con algo de astucia y muchas agallas, Sebas consigue convertirse en uno de los hombre de confianza de Regueira. A pesar de los lujos, esa nueva situación no es tan buena como imaginaba, el miedo no te deja ni un minuto de tranquilidad y no sabes en quién puedes confiar.



“Agallas” destaca principalmente por un guión que te mantiene intrigado en todo momento. Te metes en la historia de tal forma que tú mismo te sientes en ese estado de alerta permanente en el que se encuentran los personajes, atento a cada movimiento, a cada gesto, intentando descubrir en quien puedes confiar, para terminar sorprendiéndote.



Carmelo Gómez da vida al elegante y refinado señor Regueira. Su interpretación resulta relajada pero firme, reflejando con ella el carácter de su personaje. Hugo Silva, por su parte, nos muestra lo contrario, su lado más inquieto y nervioso. Ambos realizan una actuación igualmente convincente. No obstante, es digno de destacar el trabajo de Hugo, que en esta ocasión deja un lado ese rol de ídolo de adolescentes y nos sorprende con sus gestos y su expresión plasmando al dedillo la personalidad de un pobre delincuente ansioso por llegar a lo más alto, receloso de todo cuanto se mueve a su alrededor, pero no lo suficientemente perspicaz como para salir victorioso.



Por último, mencionar los maravillosos paisajes, otro de los puntos fuertes de la película. Los acantilados gallegos consiguen otorgarle más emoción a la historia.



Con esta cinta los debutantes directores realizan un trabajo más que aceptable, que supera las expectativas y que les abre las puertas a nuevos proyectos.



POR LAURA SOLANO ROS, CORRESPONSAL EN ESPAÑA





