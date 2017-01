La nueva colaboración entre Gabriele Muccino y Will Smith después de “En busca de la felicidad” goza de un buen potencial dramático. No obstante, el film peca de grandes dosis de grandilocuencia y manipulación emocional., consiguiendo así que el espectador se sienta un tanto perdido, sobretodo durante la primera hora.



La trama gira entorno a Ben Thomas ( Will Smith ) un trabajador del departamento del Tesoro en USA que se implica en las personas que investiga mucho más allá del terreno estrictamente económico. Su ayuda se centrará en siete personas, una de las cuales es Emily Posa ( Rosario Dawson ), una mujer que necesita un trasplante de corazón y debe mucho dinero por las numerosas facturas médicas que acumula.



El dúo actoral funciona con mucha química en la pantalla, siendo Rosario Dawson la más convincente. Hablamos de una actriz que cambia el registro de mujer agresiva y fuerte que pudimos apreciar en “Sin City” y “Death Proof” para interpretar a la perfección a una mujer frágil, sensible y enamorada. El que fuera Príncipe de Bel-Air tiene el afán de parecer buena persona en todo momento, y no llega a transmitir al máximo las emociones que Muccino nos pone enicma de la mesa. El progreso cinematográfico de Smith es espectacular y su esfuerzo es innegable pero considero que cuando tiene que llevar el peso de una historia dramática impactante pierde enteros.

Mención especial para la breve pero, aún así, notable presencia de Woody Harrelson, en la piel de un personaje muy diferente al que nos tiene acostumbrados.



“Siete Almas” es una de esas películas que te hacen reflexionar sobre el perdón, la redención, la bondad, la generosidad…De cómo ser mejor persona día tras día, casi como un libro de auto-ayuda. Cierto es que es muy difícil que suceda en la vida real la dosis de humanidad que vemos en el film, aunque no imposible. El desenlace del film ( todo un encaje de piezas ) es buena muestra de ello.



Recomendada sobre todo para aquellos que quieran disfrutar de una historia conmovedora.



Por Aureli Del Pozo, Corresponsal en España



Trailer "Siete Almas"