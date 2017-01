El cine no fue inventado en el París de 1895 por los hermanos Lumiére, sino que ya había sido descubierto siglos atrás por los pintores de la luz, Rubens, Velázquez, Caravaggio y Rembrandt. Semejante afirmación sale de boca del inglés Peter Greeenaway, director siempre contracorriente que analiza en su última película, La ronda de noche, la intensa vida del holandés Rembrant, centrándose en los acontecimientos que rodearon a la creación de su obra más famosa.



La primera película realizada con efectos de luz por el director estadounidense Cecil B. De Mille se anunció con el eslogan “el primer film iluminado al estilo de Rembrandt”. Si existe un elemento fundamental a la hora de construir imágenes, ya sean pictóricas o fílmicas, ese es la luz. En el Barroco, ésta se convierte en la verdadera protagonista, en el elemento fundamental de la mayoría de las obras de artistas como Caravaggio, Vermeer o Rembrandt. Muy probablemente, éste último haya sido uno de los pintores que más han conseguido inspirar a fotógrafos y cineastas, por lo que no es extraño que su influencia, e incluso su propia figura se hagan presentes en muchas películas. Ya en 1936, el director Alexander Korda realizó una biografía del pintor con Charles Laughton como protagonista. Durante el siglo XVI, Rembrant se convirtió en el pintor de mayor notoriedad desde el Renacimiento, disfrutando de un temprano éxito que no impediría, sin embargo, que pocos años después fuese cayendo en el olvido sin una razón concreta. Tras un exhaustivo proceso de documentación, el director Peter Greenaway, de formación pictórica antes que cinematográfica, aventura una posible hipótesis de dichos motivos, partiendo de la elaboración del famosos cuadro La ronda de noche, pintado por encargo entre 1640 y 1642 y que representa a una compañía militar, tras la que, según el director inglés, Rembrant quiso denunciar una trama criminal.



Con una cuidadísima y elaborada fotografía, La ronda de noche se aleja del tópico y típico biopic hollywoodiense sobre artistas incomprendidos y solitarios, para tratar de captar el momento mismo de la creación y la inspiración artística. Con una puesta en escena teatral, la película explora los límites de la representación y la realidad, reflexionando sobre dos artes, el cine y la pintura, con voluntad de imitar a la realidad. Al igual que en películas anteriores del director inglés, como El vientre del arquitecto o El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, encontramos una abundante presencia de desnudos, mayoritariamente femeninos, altas dosis de sexo y erotismo y un peculiar interés por las necesidades fisiológicas del cuerpo humano, con personajes vomitando, orinando…La películas de Greenaway es una apuesta arriesgada e interesante, pero cuyo desarrollo narrativo no lineal puede despistar, aburrir e incluso llegar a desquiciar al espectador.



Rembrant es considerado “el pintor de los sentimientos”, alguien capaz de empatizar con aquellos a los que pintaba y que gozó de éxito y notoriedad al hacer comprensible su arte y ser capaz de comunicar a la gente aquello que quería trasmitir. Así pues, no resulta extraño que Peter Greenaway, director incomprendido y, muchas veces, incomprensible, se haya mostrado interesado por su figura. El director inglés aspira a llegar a la gente, a comunicarse con el público, pero se niega a hacerlo de forma convencional. El arte que no intenta renovarse, está condenado a morir. Para Greenaway, el cine tal como lo entendemos hoy está muerto, pero no su vocabulario, por lo que es necesario explorar y encontrar nuevas formas de expresión. En su decimoquinta película, Peter Greenaway, en un intento por simplificar sus ideas y llegar a un mayor número de espectadores, retorna al origen de su cine, consiguiendo una película interesante y más sencilla que anteriores obras del inglés, pero que aún sigue requiriendo la colaboración de un espectador cómplice, forzado a realizar un sobreesfuerzo para disfrutar de la película, algo por lo que no todo el mundo está dispuesto a pasar.



